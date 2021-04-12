Чистий звук, велика діагональ і здоровий спосіб життя – якою побутовою технікою користуються депутати і політики

Судячи з декларацій українських політиків, вони віддають перевагу преміумбрендам і особливо прискіпливі до чистоти звуку

В Україні завершилася щорічна кампанія з декларування доходів і майна представниками влади. А тепер почалася так само традиційна кампанія з перевірки справжності декларацій.

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Часто в деклараціях чиновників, депутатів та інших осіб, уповноважених на виконання владних функцій, основна увага прикута до нерухомості, машин і зарплат. Однак не менш цікаві й відомості, які вказують у розділі "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)".

Тут належить перелічувати все наявне майно вартістю понад 100 прожиткових мінімумів, тобто за минулий рік це понад 202 700 грн. Причому навіть ті предмети, які куплені багато років назад. Ті дорогі речі, які вказують декларанти, допомагають зрозуміти їхні інтереси й цінності.

Ясно, що політики рідко користуються дешевими китайськими смартфонами і телевізорами з діагоналлю 14 дюймів. Але от питання: а які бренди воліють представники влади? Переважно це, звичайно, преміумсегмент – торгові марки і бренди, які не кожному щось говорять.

Бренд Vertu, очевидно, пішли в забуття. А Louis Vuitton, як і раніше, актуальний. Уподобання різні, але ось що впадає в очі. Українські політики не шкодують коштів на здоровий спосіб життя. А ще серед них багато меломанів, які вибирають найдорожчу і найякіснішу акустику.

В тренді у політиків тренажери TechnoGym

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Це, мабуть, хоч і нечастий вид рухомого майна, проте воно згадується не в одній декларації. Наявність тренажерів явно говорить про любов до спорту і здорового способу життя власників. Улюбленою маркою українських віпів, зважаючи на все, є Technogym. Ціни на такі тренажери стартують від 65 тис. гривень і доходять до мільйона. Наприклад, бігова доріжка Technogym Run Artis Unity коштує 850 тисяч грн.

Тренажери преміумсегмента Technogym вказали в деклараціях, наприклад, народний депутат Олександр Пузанов (1 шт.), ексглава фіскальної служби Роман Насіров (2 шт.), народний депутат Вадим Столар (6 шт.: велотренажер, весловий, багатофункціональний, бігова доріжка, степер і турнік).

Нардеп Сергій Льовочкін згадав про два кардіотренажери Technogym, а ще про два силові тренажери LifeFitness, ціни на які також стартують від 100 тис. грн.

А абсолютним рекордсменом серед віпів за любов'ю до спорту, за нашою версією, став народний депутат Владислав Поляк. Він задекларував аж 18 тренажерів різних фірм: 2 мультистанції PANATTA, 4 орбітреки Intenza і 12 різних тренажерів GYM80. Примітно, однак, що вся ця різноманітність може в сукупності коштувати менше, ніж один тренажер преміумкласу. У Поляка є ще два масажні столи і солярій.

А ось у відомих політиків-спортсменів Віталія Кличка і Жана Беленюка тренажерів не виявилося. Принаймні в деклараціях їх немає.

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Меломани з Верховної Ради

З техніки найпопулярніше, мабуть, телевізори. Ціни на них можуть рости до безкінечності, залежно від діагоналі. Наприклад, у добре відомого політика часів президентства Порошенка і екснардепа Ігоря Кононенка – Panasonic за 528 тис. грн. Цей телевізор має діагональ 85 дюймів, тобто трохи більше як два метри, і важить 115 кг. Модель застаріла, відео 4К вона не підтримує. В українських магазинах її в продажу вже немає. У нардепа Ігоря Шевченка в декларації згадується телевізор німецької марки LOEWE. Ніяких уточнень з цього приводу немає. Але на телевізори цієї марки з великою діагоналлю ціни доходять до пів мільйона гривень.

Колишній депутат Вадим Столар задекларував відразу кілька аудіосистем: SAMSUNG, YAMAHA, ROTEL, FOKAL, B & W. Викликає особливу повагу B & W – це продукт британської компанії Bowers & Wilkins, яка спеціалізується на акустиці найвищого класу для меломанів. У депутата Олеся Довгого відразу 4 акустичні системи Bang & Olufsen – данської компанії, яка також спеціалізується на аудіосистемах вищого класу. Комплект з двох колонок Bang & Olufsen може коштувати до пів мільйона гривень.

Втім, по-справжньому дорого коштує не акустика, а музичні інструменти. Вони теж є у наших політиків. Наприклад, мер Києва Віталій Кличко задекларував рояль білий Yamaha DC1A за 960 тис. грн. П'ятий президент, народний депутат Петро Порошенко вказав у декларації рояль SCHIMMEL, ціна на які обчислюється мільйонами гривень. Купити такий інструмент в Україні не вийде. У Москві ціна на роялі цієї торгової марки доходять до мільйона доларів, на деякі моделі ціни можна дізнатися тільки за запитом.

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Нардеп-мажоритарник Олександр Бакумов зазначив у декларації кабінетний рояль Gerb.Neindorf. Його колега Віктор Чорний задекларував навіть колекцію електрогітар Fender (5 штук) і колекцію з 12 гітар ТМ Gibson. Їхня вартість не вказана.

Депутат Владислав Поляк, здається, єдиний з народних депутатів (не кажучи про міністрів) згадав у декларації мобільний телефон Vertu 2015 року, такі раніше вважалися еталоном телефонної розкоші, тому що збирали їх вручну, часто – з використанням дорогоцінних металів і каменів.

Лев африканський та інші домашні вихованці преміумсегмента

Цього року українців повеселила декларація члена ГО "Центр протидії корупції" Олександри Устінової, яка внесла в декларацію як цінне рухоме майно лаборадора Коді ("друг сім'ї", або "собака-капці-погризяка") і кота Жорика ("котик-муркотик"), а також футболку Ukraine Fuck Corruption ("перша в Україні").

Однак вона не єдина, хто задекларував "друзів сім'ї". Скажімо, її колега Сергій Рудик вписав у декларацію овець на 220 тис. грн, які, втім, є власністю дружини. Також, крім автомобілів, він згадав власний земснаряд.

Нардеп Костянтин Бондарєв указав у декларації коней, кобил і меринів різних порід у кількості 21. А депутат Харківської міськради Саїд Джавід задекларував лева. Лев африканський чипований значиться в розділі "Рухоме майно".

Які ще дивовижні й дорогі речі декларують українські політики і чиновники, дивіться в сюжеті:

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