Коти, корови і породисті жеребці: що ще декларували українські чиновники

Народні обранці вирішили, що лабрадор і стаффордширський тер’єр гідні того, щоб бути внесеними в декларацію про доходи

Facebook Олександра Устінова

Українські можновладці, окрім маєтків, золотих зливків та елітних годинників, декларують ще й тварин – собак, корів і породистих коней. Саме їх у деклараціях за минулий рік вказували депутати і топ-посадовці.

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Цього року декларації наших чиновників неабияк дивують. Ні, вже всі звикли до "стандартного пакету": швейцарських годинників, коштовностей, колекцій вогнепальної зброї чи хутряних виробів. Втім цього року деякі депутати почали декларувати...тварин. Домашніх, свійських та навіть диких.

Нардепка Олександра Устінова як цінне рухоме майно вказала "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика". Якщо простіше, то задекларувала лабрадора Коді і кота Жорика. Не полінувалася й описати своє майно. Згідно з декларацією, Коді – шкоднічає, гризе взуття, а ще приносить щастя. А кіт Жорик муркотить колискові вечорами, вранці піднімає краще за будильник, а ще дере коробки.

Відео: Сьогодні

Задекларувала собаку і депутатка Херсонської міської ради – Юлія Єременко. Має стаффордширського тер'єра Деймана.

А от головний бухгалтер агролісництва у Срібненському районі Чернігівської області Олег Демченко задекларував корову на прізвисько Красава.

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Позафракційний депутат Сергій Рудик вказав у своїй декларації свійських тварин на 220 тисяч гривень. Щоправда, кого купив – не уточнює. Користувачі соцмереж припускають, що напевно курей, качок і свиней, щоб було справжнє господарство.

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Втім, найбільше наші чиновники полюбляють коней. Нардеп Євген Гєллєр має два жеребця вестфальської породи.

Та рекордсменом за кількістю задекларованих тварин став нардеп Костянтин Бондарєв, має аж двадцять породистих коней. Така собі приватна конюшня.

Як уточнили в НАЗК, вимоги декларувати тварин нема. Лише, якщо вони не коштують від декількох десятків тисяч гривень. В іншому випадку винятково ініціатива наших можновладців. Як припускають журналісти, вони зробили це, щоб повихлятися і потрапити в рубрику "Сезон декларування".

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що нардеп Микола Кириченко задекларував сівалки John Deere, зернозбиральні комбайни Acros, вантажівки КамАЗ і 470 земельних ділянок площею понад 14 млн кв. м .

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