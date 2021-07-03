Нікому купувати. Фермери роздають черешню даром

Що буде з цінами на продукти. Фото: архів "Сегодня" / Фото: Reuters

Мелітопольські фермери роздають черешню даром. Через рясні дощі – ягоди в цьому році гнилі і потріскалися. А там, де урожай уцілів, клієнти відмовляються його забирати. Кажуть, у людей просто немає грошей на фрукти. За збір черешень працівникам теж треба платити, і ягоди просто зрізають з гілок на землю, щоб звільнити дерева під наступний урожай.

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Нагадаємо, Україна зареєструвала ще один географічний бренд зі списку GI, озвученого ще в 2019 році. Новим продуктом з географічним зазначенням (GI) стала "Мелітопольська черешня".

Нагадаємо, першим GI, зареєстрованим в Україні, стала "Гуцульська овеча бриндзя" . Цей продукт виробляється на літніх високогірних пасовищах Карпат з гірського овечого молока. Зона виробництва продукту охоплює Закарпатську, Івано-Франківську та частина Чернівецької області.