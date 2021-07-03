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Некому покупать. Фермеры раздают черешню даром

3 июля 2021 3:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мелитопольские фермеры раздают черешню даром – спроса нет

Что будет с ценами на продукты. Фото: архив "Сегодня"

Что будет с ценами на продукты. Фото: архив "Сегодня" / Фото: Reuters

Мелитопольские фермеры раздают черешню даром. Из-за обильных дождей – ягоды в этом году гнили и потрескались. А там, где урожай уцелел, клиенты отказываются его забирать. Говорят, у людей просто нет денег на фрукты. За сбор черешен работникам тоже надо платить, и ягоды просто срезают с веток на землю, чтобы освободить дерева под следующий урожай.

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Напомним, Украина зарегистрировала еще один географический бренд из списка GI, озвученного еще в 2019 году. Новым продуктом с географическим указанием (GI) стала "Мелитопольская черешня".

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Напомним, первым GI, зарегистрированным в Украине, стала "Гуцульская овечья брындзя". Этот продукт производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

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