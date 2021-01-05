Не залишимо в скруті: Україна виділить Хорватії 20 млн гривень

Україна визначилася з розміром допомоги, яка буде виділена Хорватії, де продовжують розбирати наслідки руйнівного землетрусу, що стався перед Новим роком – це 20 млн гривень.
Про це повідомив в своєму Telegram народний депутат і постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
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Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду, яке відбулося 5 грудня.
Гроші будуть виділені з резервного фонду в якості гуманітарної допомоги Хорватії.
Також нагадаємо, сильний землетрус стався в Хорватії 28 грудня, ще руйнівніші підземні поштовхи тривали 29 і 30 грудня. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петриня та Сисак. Зруйновано і пошкоджено понад 13 тис. об'єктів, а не менш як семеро осіб загинули.
Українців серед постраждалих або жертв немає, а президент Володимир Зеленський вже висловив свої співчуття всім, кого торкнулася біда. Напередодні він підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги.
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