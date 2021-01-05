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Не оставим в беде: Украина выделит Хорватии 20 млн гривен

5 января, 18:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Деньги пойдут пострадавшим от мощного землетрясения

Украина определилась с размером помощи, которая будет выделена Хорватии, где продолжают разбирать последствия разрушительного землетрясения, которое произошло перед Новым годом – это 20 млн гривен.

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Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат и постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, которое состоялось 5 декабря.

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Деньги будут выделены из резервного фонда в качестве гуманитарной помощи Хорватии.

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Также напомним, сильное землетрясение произошло в Хорватии 28 декабря, еще более разрушительные подземные толчки продолжались 29 и 30 декабря. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петриня и Сисак. Разрушены и повреждены свыше 13 тыс. объектов, а не менее семи человек погибли.

Украинцев среди пострадавших или жертв нет. Но президент Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования всем, кого коснулась беда. Накануне он подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи.

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Хорватия землетрясение катаклизмы Кабинет министров гуманитарная помощь

Источник: Сегодня

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