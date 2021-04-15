НАБУ розслідує можливу участь НКРЕКП у корупційній схемі на 2 млрд грн, – нардеп

Йдеться про корупційну схему по завищенню цін на електроенергію для держпідприємств, повідомив Наливайченко

Національне антикорупційне бюро розслідує можливу участь керівництва НКРЕКП в схемі поставок електроенергії для потреб державної компанії "Укрзалізниця" за завищеними цінами, яка завдала збитки держкомпанії на 1,94 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на інформацію НАБУ, пише "РБК-Україна".

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"Наша ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія "Укрзалізниця", - повідомив нардеп.

За його словами, підтверджений детективами НАБУ розмір збитків держкомпанії від цієї схеми за 2019 рік і 9 місяців 2020 року склав 1,944 млрд грн.

"Зараз детективи НАБУ проводять обшуки і допити основних фігурантів справи", – додав Наливайченко.

За даними слідства, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт·годин і в той же самий час продавали її для УЗ по 1,67 грн/кВт·година.

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"Розпочаті НАБУ й СБУ розслідування корупційних зловживань сьогоднішнього складу регулятора мають бути закінчені! А підозрювані повинні сісти на лаву підсудних", – зазначив Наливайченко.

Інформація Наливайченка підтверджується опублікованими в Єдиному держреєстрі судових рішень ухвалами Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на обшуки і інші оперативно-розшукові дії.

Нагадаємо, раніше ТСК звернулася до СБУ для перевірки сімейного бізнеса голови НКРЕКП в енергетичній сфері. Зокрема депутати виявили три компанії Валерія Тарасюка, які упродовж 2019-2020 років займалися торгівлею електричною енергією і отримували державні контракти.

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