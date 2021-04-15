НАБУ расследует возможное участие НКРЭКУ в коррупционной схеме на 2 млрд грн, – нардеп

Речь идет о коррупционной схеме по завышению цен на электроэнергию для госпредприятий, сообщил Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд государственной компании "Укрзализныця" по завышенным ценам, которая нанесла убытки госкомпании на 1,94 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на информацию НАБУ, пишет "РБК-Украина".

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"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной схеме по завышению цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", – сообщил нардеп.

По его словам, подтвержденный детективами НАБУ размер убытков госкомпании от этой схемы за 2019 год и 9 месяцев 2020 года составил 1,944 млрд грн.

"Сейчас детективы НАБУ проводят обыски и допросы основных фигурантов дела", - добавил Наливайченко.

По данным следствия, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн/кВт·часов и в то же самое время продавали ее для УЗ по 1,67 грн/кВт·час.

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"Начатое НАБУ и СБУ расследование коррупционных злоупотреблений сегодняшнего состава регулятора должны быть закончены! А подозреваемые должны сесть на скамью подсудимых", – отметил Наливайченко.

Информация Наливайченко подтверждается опубликованными в Едином госреестре судебных решений постановлениями Высшего антикоррупционного суда о предоставлении разрешения на обыски и другие оперативно-розыскные действия.

Напомним, ранее ВСК обратилась в СБУ для проверки семейного бизнеса главы НКРЭКУ в энергетической сфере. В частности депутаты обнаружили три компании Валерия Тарасюка, которые на протяжении 2019-2020 годов занимались торговлей электрической энергией и получали государственные контракты.

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