М'яч на стороні Верховної Ради. У Зеленського розповіли про переговори з МВФ

За словами Устенка, в парламенті знаходиться кілька законів, необхідних для співпраці з фондом

Необхідні для продовження співпраці з МВФ закони вже знаходяться в парламенті.

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Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Залишилося, щоб депутати Верховної Ради проголосували за ті законодавчі проекти, які були відправлені до Верховної Ради. Йдеться про судову систему, про реформування судової системи, антикорупційної реформи, підвищення незалежності НБУ ", – сказав він.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі закони, необхідні для програми МВФ, Верховна Рада прийме до 1 червня.

Нагадаємо, зараз Україна знаходиться в 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), Але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. Першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.

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