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Ми платимо мільйони гривень членам наглядової ради УЗ за те, що вони нічого не роблять для компанії, – нардеп

22 березня, 15:55

Ірина Ненько Ірина Ненько

На сьогодні "Укрзалізниця" не має навіть програми реформ, каже член ТСК ВР по УЗ

Членам наглядової ради "Укрзалізниці" виплачують величезні зарплати при повній відсутності результатів роботи. На сьогодні компанія не має навіть програми реформ. Про це розповів у своєму блозі народний депутат, член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи результати роботи парламентської слідчої комісії з "Укрзалізниці", членом якої він є, пише "Politeka".

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"Я намагався дізнатися, а чи є у нас програма реформ, якийсь документ, який затвердили і за яким вже правління ("Укрзалізниці" – ред.) працює і реформує компанію? На жаль, ні", - каже Бондарєв.

За його словами, члени наглядової ради компанії, які повинні формувати політику компанії, розробити програму її реформування і вирішення численних проблем, не діють. Більше того, вони дуже рідко з'являються в Україні. Водночас, підкреслює депутат, члени наглядової ради УЗ отримують за подібну "роботу" величезні зарплати.

"Сергій Лещенко отримує заробітну плату більше 300 тис. грн в місяць. Але ж крім заробітної плати є ж ще якесь обслуговування – службовий автомобіль, кабінет, Електрика, всякі супутні витрати. Тобто, я думаю, в півмільйона грн на місяць він нам з вами обходиться. Інший персонаж – голова наглядової ради (Шевкі Аджунер – ред.). Він вже не був близько трьох років в Україні в принципі! Він нам обійшовся за минулий рік в 3 млн 900 тис. грн", - говорить Бондарєв.

Нагадаємо, 15 січня Міністерство інфраструктури запустило реформу УЗ відповідно до зобов'язань перед Євросоюзом. Але наглядова рада компанії спочатку призупинила реформу, а потім, одноголосним рішенням, відправила у відставку з посади голови УЗ Володимира Жмака без пояснення причин.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення тимчасовій слідчій комісії ВР підготувати звіт про діяльність наглядової ради компанії у 2017-2020 році.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що досить широке коло осіб, у тому числі і наглядова рада, хочуть не реформ, а зберегти "Укрзалізницю" в тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

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Укрзалізниця зарплати реформування бондарєв ВСК ВРУ наблюдательный совет Сергій Лещенко
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