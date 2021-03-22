Ми платимо мільйони гривень членам наглядової ради УЗ за те, що вони нічого не роблять для компанії, – нардеп

Членам наглядової ради "Укрзалізниці" виплачують величезні зарплати при повній відсутності результатів роботи. На сьогодні компанія не має навіть програми реформ. Про це розповів у своєму блозі народний депутат, член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи результати роботи парламентської слідчої комісії з "Укрзалізниці", членом якої він є, пише "Politeka".

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"Я намагався дізнатися, а чи є у нас програма реформ, якийсь документ, який затвердили і за яким вже правління ("Укрзалізниці" – ред.) працює і реформує компанію? На жаль, ні", - каже Бондарєв.



За його словами, члени наглядової ради компанії, які повинні формувати політику компанії, розробити програму її реформування і вирішення численних проблем, не діють. Більше того, вони дуже рідко з'являються в Україні. Водночас, підкреслює депутат, члени наглядової ради УЗ отримують за подібну "роботу" величезні зарплати.



"Сергій Лещенко отримує заробітну плату більше 300 тис. грн в місяць. Але ж крім заробітної плати є ж ще якесь обслуговування – службовий автомобіль, кабінет, Електрика, всякі супутні витрати. Тобто, я думаю, в півмільйона грн на місяць він нам з вами обходиться. Інший персонаж – голова наглядової ради (Шевкі Аджунер – ред.). Він вже не був близько трьох років в Україні в принципі! Він нам обійшовся за минулий рік в 3 млн 900 тис. грн", - говорить Бондарєв.



Нагадаємо, 15 січня Міністерство інфраструктури запустило реформу УЗ відповідно до зобов'язань перед Євросоюзом. Але наглядова рада компанії спочатку призупинила реформу, а потім, одноголосним рішенням, відправила у відставку з посади голови УЗ Володимира Жмака без пояснення причин.



У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення тимчасовій слідчій комісії ВР підготувати звіт про діяльність наглядової ради компанії у 2017-2020 році.



Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що досить широке коло осіб, у тому числі і наглядова рада, хочуть не реформ, а зберегти "Укрзалізницю" в тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

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