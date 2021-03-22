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Мы платим миллионы гривен членам набсовета УЗ за то, что они ничего не делают для компании, – нардеп

22 марта, 15:55

Ирина Ненько Ирина Ненько

На сегодня "Укрзализныця" не имеет даже программы реформ, говорит член ВСК ВР по УЗ

Членам Набсовета "Укрзализныци" выплачивают огромные зарплаты при полном отсутствии результатов работы. На сегодня компания не имеет даже программы реформ. Об этом рассказал в своем блоге народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя результаты работы парламентской следственной комиссии по "Укрзализныце", членом которой он является, пишет "Politeka".

"Я пытался узнать, а есть ли у нас программа реформ, некий документ, который утвердили и по которому уже правление ("Укрзализныци" – ред.) работает и реформирует компанию? К сожалению, нет", – говорит Бондарев.

По его словам, члены наблюдательного совета компании, которые должны формировать политику компании, разработать программу ее реформирования и решения многочисленных проблем, бездействуют. Более того, они очень редко появляются в Украине. При этом, подчеркивает депутат, члены нбсовета УЗ получают за подобную "работу" огромные зарплаты.

"Сергей Лещенко получает заработную плату больше 300 тыс. грн в месяц. А ведь кроме заработной платы есть же еще какое-то обслуживание – служебный автомобиль, кабинет, электричество, всякие сопутствующие расходы. То есть, я думаю, в полмиллиона грн в месяц он нам с вами обходится. Другой персонаж – глава наблюдательного совета (Шевки Аджунер – ред.). Он уже не был порядка трех лет в Украине в принципе! Он нам обошелся за прошедший год в 3 млн 900 тыс. грн", – говорит Бондарев.

Напомним, 15 января Министерство инфраструктуры запустило реформу УЗ в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом. Но набсовет компании сначала приостановил реформу, а потом, единогласным решением, отправил в отставку с должности главы УЗ Владимира Жмака без объяснения причин.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение временной следственной комиссии ВР подготовить отчет о деятельности Набсовета компании в 2017-2020 году.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и набсовет, хотят не реформ, а сохранить "Укрзализныцю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

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