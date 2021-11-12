Шахраї згадали стару схему обману з "Новою поштою": страждають пенсіонери

На отриманій листівці було написано про можливість виграти 410 тис. грн

Шахраї користуються тим, що пенсіонери не завжди пам'ятають про свої замовлення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні активізувалися шахраї. На Харківщині пенсіонеру надійшла від них посилка з післяплатою на його ім'я. Коли чоловік забрав коробку, то знайшов у ній шампунь та листівку.

Про це йдеться у публікації Telegram-каналу "Харків 1654".

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"Мій батько живе у селищі і подумав, що ми йому щось відправили, сплатив посилку на 500 грн, йому дали коробку, в якій шампунь та листівка з "лохотроном". Мабуть, шахраї таким чином знущаються з пенсіонерів", – повідомили у харківському пабліку.

На листівці було написано про можливість виграти 410 тис. грн. Для цього необхідно було зателефонувати за номером телефону та назвати номер картки, електронний ключ та отримати гроші.

/ Фото: скріншот

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Як вберегтись?

Представники "Нової пошти" розповіли, що таку схему вже використовували шахраї. Вони користуються тим, що пенсіонери не завжди пам'ятають про свої замовлення та можуть забрати від них посилку, думаючи, що там щось потрібне.

У компанії закликали клієнтів, насамперед, бути пильними і дотримуватися кількох важливих правил:

Зв'язатися з рідними, якщо підозрюєте, що вони могли надіслати вам посилку. І спитати, чи правда вам прийшло щось від них.

У відділенні не оплачувати відразу посилку, а розпакувати її та подивитися її вміст. Якщо щось не потрібне, чого ви не замовляли, скажіть про це оператору відділення. Тоді співробітник оформить "повернення товару".

Раніше ми повідомляли, що в Україні шахраї дзвонять хворим на коронавірус і намагаються виманити гроші за кисень. З такою вимогою зателефонували вже кільком людям.

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Нагадаємо, у Чернігові шахрайка виманила у дитини гроші незвичайним способом. Дівчинка скинула усі заощадження батьків прямо у вікно.