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Мошенники вспомнили старую схему обмана с "Новой почтой": страдают пенсионеры

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
12 ноября, 18:30
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На полученной листовке было написано о возможности выиграть 410 тыс. грн
Мошенники пользуются тем, что пенсионеры не всегда помнят о своих заказах
Мошенники пользуются тем, что пенсионеры не всегда помнят о своих заказах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине активизировались мошенники. На Харьковщине пенсионеру пришла от них посылка с наложенным платежем на его имя. Когда мужчина забрал коробку, то нашел в ней шампунь и листовку.

Об этом говорится в публикации Telegram-канала "Харьков 1654".

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"Мой отец живет в поселке и подумал, что мы ему что-то отправили, оплатил посылку на 500 грн, ему дали коробку, в которой шампунь и листовка с "лохотроном". Видимо, мошенники таким образом издеваются над пенсионерами", – сообщили в харьковском паблике.

На полученной листовке было написано о возможности выиграть 410 тыс. грн. Для этого необходимо было позвонить по номеру телефона и назвать номер карты, электронный ключ и получить деньги.

/ Фото: скриншот

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Как уберечься?

Представители "Новой почты" рассказали, что такую схему уже использовали мошенники. Они пользуются тем, что пенсионеры не всегда помнят о своих заказах и могут забрать от них посылку, думая, что там что-то нужное.

В компании призвали клиентов, в первую очередь, быть бдительными и соблюдать несколько важных правил:

  • Связатся с родными, если подозреваете, что они могли отправить вам посылку. И спросить, правда ли вам пришло что-то от них.
  • В отделении не оплачивать сразу посылку, а распаковать ее и посмотреть ее содержимое. Если там что-то не нужное, чего вы не заказывали, скажите об этом оператору отделения. Тогда сотрудник оформит "возрат товара".

Ранее мы сообщали, что в Украине мошенники звонят больным коронавирусом и пытаются выманить у них деньги за кислород. С таким требованием позвонили уже нескольким людям.

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Напомним, в Чернигове мошенница выманила у ребенка деньги необычным способом. Девочка сбросила все сбережения родителей прямо в окно.

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