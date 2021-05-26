Можуть вдарити дуже боляче. ЄС готовий покарати Лукашенка за арешт Протасевича

Санкції ЄС через інцидент з літаком і затримання журналіста можуть мати великі наслідки для Білорусі

Європейський Союз до червня має намір ввести новий пакет секторальних санкцій проти Білорусі. Нові обмеження можуть торкнутися поставки калійних добрив, які є однією з основних статей білоруського експорту.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначається, європейські лідери обговорюють адресні економічні санкції проти Білорусі. А калійна промисловість може потрапити під удар, оскільки в ній найбільш активні державні підприємства.

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Так, "Білоруськалій" є одним зі світових лідерів з виробництва добрив. У минулому році на його частку припало 8,3% всього білоруського експорту, а виручка склала 2,4 млрд дол. Мита на експорт і податки цього підприємства складають до 10% бюджету Білорусі.

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Крім того, розглядається повна заборона на контакти європейських компаній з білоруськими.

Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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