Можуть вдарити дуже боляче. ЄС готовий покарати Лукашенка за арешт Протасевича

Європейський Союз до червня має намір ввести новий пакет секторальних санкцій проти Білорусі. Нові обмеження можуть торкнутися поставки калійних добрив, які є однією з основних статей білоруського експорту.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Як зазначається, європейські лідери обговорюють адресні економічні санкції проти Білорусі. А калійна промисловість може потрапити під удар, оскільки в ній найбільш активні державні підприємства.
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Так, "Білоруськалій" є одним зі світових лідерів з виробництва добрив. У минулому році на його частку припало 8,3% всього білоруського експорту, а виручка склала 2,4 млрд дол. Мита на експорт і податки цього підприємства складають до 10% бюджету Білорусі.
Крім того, розглядається повна заборона на контакти європейських компаній з білоруськими.
Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
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