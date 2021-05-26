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Могут ударить очень больно. ЕС готов наказать Лукашенко за арест Протасевича

26 мая, 19:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Санкции ЕС из-за инцидента с самолетом и задержания журналиста могут иметь большие последствия для Беларуси

Европейский Союз до июня намерен ввести новый пакет секторальных санкций против Беларуси. Новые ограничения могут затронуть поставки калийных удобрений, которые являются одной из основных статей белорусского экспорта.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, европейские лидеры обсуждают адресные экономические санкции против Беларуси. А калийная промышленность может попасть под удар, поскольку в ней наиболее активны государственные предприятия.

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Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Так, "Беларуськалий" является одним из мировых лидеров по производству удобрений. В прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 млрд долл. Пошлины на экспорт и налоги этого предприятия составляют до 10% бюджета Беларуси.

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Кроме того, рассматривается полный запрет на контакты европейских компаний с белорусскими.

Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.\

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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