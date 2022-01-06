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Світові ціни на уран злетіли через масові протести в Казахстані

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 12:30
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Ситуація з протестами в Казахстані може призвести до великої залежності від постачальників за межами країни
Ціни на уран продовжують зростати
Ціни на уран продовжують зростати / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі масових протестів у Казахстані, які спалахнули 2 січня, світові ціни на уран зросли майже на 8%.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Експерти пов'язують таке зростання цін з тим, що Кахахстан є найбільшим у світі виробником радіоактивного металу – у старні виробляється понад 40% світового урану.

Якщо ще у вівторок, 4 січня, фунт урану коштував 42 долари, то вже в середу, 5 січня, його продавали за 45,25 долара.

Експерти вважають, що ситуація у Казахстані може призвести до більшої залежності від постачальників за межами Казахстану. Через це, відповідно, подорожчають акції уранових компаній у Північній Америці та Австралії.

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"Навіть якщо зараз дефіциту немає, люди зараз торгують можливістю створити дефіцит", – сказав президент UxC LLC Джонатан Хінце.

Ядерне паливо несподівано повернулося у вересні, коли ціни зросли на 24%, що є найкращим показником за місяць з кінця 2008 року. Інвестори роблять ставку на відродження ядерної енергетики, оскільки уряди відмовляються від викопного палива.

Акції АТ "НАК "Казатомпром", найбільшого виробника урану, впали на цілих 11% у Лондоні, у той час як більшість уранових компаній у Північній Америці збільшили прибуток у порівнянні з попереднім тижнем після того, як Європейський Союз просунув план позначити деякі ядерні проекти. стійкі.

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"В умовах заворушень у Казахстані "люди усвідомлюють той факт, що, можливо, ми не можемо покладатися на одного великого виробника", – сказав Нік Пікард, керуючий портфелем Horizons ETFs.

Що відбувається у Казахстані?

2 січня в країні розпочалися протести через величезне підвищення цін на пальне. Демонстранти вимагали зниження цін та відставки уряду. Через 3 дні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв таки відправив уряд у відставку, а також ввів режим НС у трьох регіонах та встановив держрегулювання цін.

Незважаючи на це, протести продовжилися, а в місті Алмати в ніч з 4 на 5 січня почалися силові зіткнення протестувальників з поліцією.

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