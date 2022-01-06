Мировые цены на уран взлетели из-за массовых протестов в Казахстане

Ситуация с протестами в Казахстане может привести к большой зависимости от поставщиков за пределами страны

Цены на уран продолжают расти / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне массовых протестов в Казахстане, которые вспыхнули 2 января, мировые цены на уран выросли почти на 8%.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Эксперты связывают такой рост цен с тем, что Кахахстан является крупнейшим в мире производителем радиоактивного металла – в стране производится более 40% мирового урана.

Если еще во вторник, 4 января, фунт урана стоил 42 доллара, то уже в среду, 5 января, его продавали за 45,25 доллара.

Эксперты считают, что ситуация в Казахстане может привести к большей зависимости от поставщиков за пределами Казахстана. Из-за этого, соответственно, подорожают акции урановых компаний в Северной Америке и Австралии .

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"Даже если сейчас дефицита нет, люди сейчас торгуют возможностью создать дефицит", – сказал президент UxC LLC Джонатан Хинце.

Ядерное топливо неожиданно вернулось в сентябре, когда цены выросли на 24%, что является лучшим показателем за месяц с конца 2008 года. Инвесторы делают ставку на возрождение ядерной энергетики, поскольку правительства отказываются от ископаемого топлива.

Акции АО "НАК "Казатомпром", крупнейшего производителя урана, упали на целых 11% в Лондоне, в то время как большинство урановых компаний в Северной Америке увеличили прибыль по сравнению с предыдущей неделей после того, как Европейский Союз продвинул план обозначить некоторые ядерные проекты как устойчивые.

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"В условиях беспорядков в Казахстане "люди осознают тот факт, что, возможно, мы не можем полагаться на одного крупного производителя", – сказал Ник Пикард, управляющий портфелем Horizons ETFs.

Что происходит в Казахстане?

2 января в стране начались протесты из-за огромного повышения цен на топливо. Демонстранты требовали снижения цен и отставки правительства. Через 3 дня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все таки отправил правительство в отставку, а также ввел режим ЧС в трех регионах и установил госрегулирование цен.

Не смотря на это протесты продолжились, а в городе Алматы в ночь с 4 на 5 января начались силовые столкновения протестующих с полицией.