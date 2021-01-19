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Міненерго пришвидшить відмежування від енергосистем Росії і Білорусі, – Вітренко

19 січня, 15:46

Инна Бабур Инна Бабур

У 2022 році енергосистема України має перейти на роботу в автономному режимі, зазначив в.о. міністра енергетики

Україна має терміново від’єднатися від енергосистеми Росії та Білорусі і приєднатися до енергосистеми ENTSO-E. Про це повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Znaj.ua".

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"Імпорт з Білорусії і РФ має політичний і геополітичний вимір. Цього не потрібно допускати і потрібно терміново від’єднуватися від енергосистеми Білорусі і Росії, приєднуватися до європейської системи. Тому що дійсно, коли ми приєднані до системи Білорусь і РФ, ми завжди маємо очікувати якоїсь диверсії, коли нам, наприклад, потрібна електроенергія, якісь є перетоки, воно не буде працювати", - повідомив в.о. міністра.

Він зазначив, що по плану інтеграції, уже у 2022 році енергосистема України має перейти на роботу в автономному режимі.

"Тобто вже технічної можливості не буде для імпорту з Білорусією і РФ. Я зараз намагаюсь це пришвидшити. І як я казав, мені здається, що потрібно було робити це раніше", - додав в.о. міністра.

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Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання інтегруватися до енергосистеми ENTSO-E у 2023 році.

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3 січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.

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Росія електроенергія Білорусія Юрій Вітренко імпорт ENTSO-E
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