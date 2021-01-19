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Минэнерго ускорит отсоединение от энергосистем России и Беларуси, – Витренко

19 января, 15:46

Инна Бабур Инна Бабур

В 2022 году энергосистема Украины должна перейти на работу в автономном режиме, отметил и.о. министра энергетики

Украина должна срочно отсоединиться от энергосистемы России и Беларуси и присоединиться к энергосистеме ENTSO-E. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Znaj.ua".

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"Импорт из Беларуси и РФ имеет политическое и геополитическое измерение. Этого не нужно допускать и нужно срочно отсоединяться от энергосистемы Беларуси и России, присоединяться к европейской системе. Потому что действительно, когда мы присоединены к системе Беларуси и РФ, мы всегда можем получить какую-то диверсию, когда нам, например, нужна электроэнергия, есть какие-то перетоки, оно не будет работать", – сообщил и.о. министра.

Он отметил, что по плану интеграции, уже в 2022 году энергосистема Украины должна перейти на работу в автономном режиме.

"То есть уже технической возможности не будет для импорта с Беларусью и РФ. Я в данный момент пытаюсь это ускорить. И как я говорил, мне кажется, что нужно было делать это раньше", – добавил и.о. министра.

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Напомним, Украина взяла на себя обязательства интегрироваться в энергосистему ENTSO-E в 2023 году.

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3 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.

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Россия электроэнергия Беларусь Юрий Витренко импорт ENTSO-E
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