Міненерго з травня очікує повного припинення імпорту струму з РФ і Білорусі

Згідно з оновленим прогнозним балансом, з травня імпорт електроенергії з Росії та Білорусі припиняється

Міністерство енергетики оновило прогнозний баланс електроенергії на 2021 рік, згідно з яким з 1 травня імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі має повністю припинитися, повідомляє "Обозреватель".

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Копія прогнозного балансу від 26 квітня 2021 року оприлюднена на сайті міністерства.

Прогнозний баланс підписаний головним диспетчером НЕК "Укренерго" Віталієм Зайченко, главою "Енергоатому" Петром Котіним і затверджений заступником міністра енергетики Юрієм Бойком.

Імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу в енергоострів Бурштинської ТЕС передбачений на рівні від 84 до 105 млн кВт на місяць.

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Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада прийняла законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. 26 квітня проєкт закону переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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Проєкт закону надає НКРЕКП повноваження анулювати підсумки аукціонів з доступу до міждержавних ліній електропередачі для імпорту з Росії та Білорусі.

Раніше імпорт струму з Росії та Білорусі критикував президент Володимир Зеленський, однак закупівлю російсько-білоруської електроенергії публічно захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року.