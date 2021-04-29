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Минэнерго с мая ожидает полного прекращения импорта тока из РФ и Беларуси

29 апреля, 17:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

Согласно обновленному прогнозному балансу, с мая импорт электроэнергии из России и Беларуси прекращается

Министерство энергетики обновило прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год, согласно которому с 1 мая импорт электрической энергии из России и Беларуси должен полностью прекратиться, сообщает "Обозреватель".

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Копия прогнозного баланса от 26 апреля 2021 года обнародована на сайте министерства.

Прогнозный баланс подписан главным диспетчером НЭК "Укрэнерго" Виталием Зайченко, главой "Энергоатома" Петром Котиным и утвержден заместителем министра энергетики Юрием Бойко.

Импорт электроэнергии со стран Европейского Союза в энергоостров Бурштынской ТЭС предусмотрен на уровне от 84 до 105 млн кВт в месяц.

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Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.

Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.

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