"Перетягування ковдри": Милованов розповів, чому не змогли домовитися Україна і МВФ

В української сторони та представників Міжнародного валютного фонду під час переговорів у Києві виникли розбіжності з трьох-п'яти напрямків – один із яких антикорупційна структура і правосуддя.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента, екс-міністр економіки Тимофій Милованов у ефірі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24".

Милованов також зазначив, що був незадоволений "поведінкою" місії МВФ на останніх переговорах, а саме "комунікаціями навколо місії".

"Є розбіжності по трьох-п’яти напрямках. І навколо цього, з моєї точки зору, була трошки некоректна комунікація – це я дуже дипломатично кажу", – сказав екс-міністр.

За його словами три напрямки, за якими не змогли домовитися, пов'язані з антикорупційною структурою, а саме перезапуском правосуддя.

"Там іде боротьба за те, хто контролює комісію, яка приймає рішення (хто буде обирати людей в комісію). І українська сторона відстоює, що це має бути проста більшість. Тобто, якщо рішення в нашу сторону – то в нашу сторону. А в них питання – а що робити, якщо 50 на 50" , – розповів Милованов.

Зокрема, за його словами, МВФ хоче, щоб Раду правосуддя контролювали "незалежні представники", але хто це повинен бути і хто їх обирає, якраз і не вдається узгодити.

"Кожна сторона не зовсім довіряє іншій і починається оце перетягування ковдри", – зазначив радник голови ОП.

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Нагадаємо, 13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by.

Голова представництва МВФ в Україні Йост Люнгман за підсумками переговорів заявив, що необхідний більший прогрес і нові дискусії.

Ми також писали, що в оновленому меморандумі економічної і фінансової політики, який регулює питання співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною, будуть міститися нові терміни і маркери їх виконання.

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