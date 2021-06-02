Максим Тімченко: Синхронізація енергосистем України і Європи – питання національної ідеї

СЕО ДТЕК розповів, чому процес синхронізації енергосистем України і ЄС є геополітичним питанням

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

Генеральний директор ДТЕК вважає, що процес синхронізації енергосистем України і ЄС є геополітичним питанням. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

"Нам не можна недооцінювати важливість процесу синхронізації. Я дуже б хотів, щоб питання синхронізації наших енергосистем дійшло до рівня національної ідеї. Що це нам дасть? Це питання геополітики. Ми фізично будемо присутні в Європі. Ми будемо повноправними учасниками європейського енергоринку", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Результатом цього процесу буде прихід європейських гравців на енергетичний ринок України, що посилить конкуренцію, а також привнесе європейські правила гри, що має позитивно вплинути на капіталізацію всієї галузі й її регуляторну політику.

"Я вважаю, що синхронізація енергосистем – це величезний крок вперед до євроінтеграції, який буде зроблений і принесе європейські правила гри на ринок. Це приведе сюди західних гравців", – підкреслив він.

Раніше глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що синхронізація української енергосистеми з європейською неминуче відбудеться у 2023 році.