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Максим Тимченко: Синхронизация энергосистем Украины и Европы – вопрос национальной идеи

2 июня, 09:32

Ирина Ненько Ирина Ненько

СЕО ДТЭК рассказал, почему процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС является геополитическим вопросом

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Генеральный директор ДТЭК считает, что процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС является геополитическим вопросом. Об этом он сообщил в интервью изданию "Экономическая правда".

"Нам нельзя недооценивать важность процесса синхронизации. Я очень бы хотел, чтобы вопрос синхронизации наших энергосистем дошел до уровня национальной идеи. Что это нам даст? Это вопрос геополитики. Мы физически будем присутствовать в Европе. Мы будем полноправными участниками европейского энергорынка", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Результатом этого процесса будет приход европейских игроков на энергетический рынок Украины, что повысит конкуренцию, а также привнесет европейские правила игры, что должно позитивно повлиять на капитализацию всей отрасли и ее регуляторную политику.

"Я считаю, что синхронизация энергосистем — это огромнейший шаг вперед в евроинтеграции, который будет сделан и принесет европейские правила игры на рынок. Это приведет сюда западных игроков", – подчеркнул он.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что синхронизация украинской энергосистемы с европейской неизбежно состоится в 2023 году.

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