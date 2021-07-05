Махінації на енергоринку: перший трейдер відмовився оплачувати електроенергію "Енергоатому"

Компанія послалася на непередбачувані обставини, якими назвала обвал оптових цін на електроенергію

Перший трейдер відмовився оплачувати електроенергію державної компанії "Енергоатом" у рамах раніше підписаних контрактів.

Про це повідомило видання ExPro із посиланням на копію листа компанії "ДЕ Трейдинг" (ПАТ "Донбасенерго"), пише "Znaj.ua".

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"У зв’язку з непередбачуваними обставинами, що виникли у ТОВ "ДЕ Трейдинг", просимо тимчасово призупинити продаж (відпуск) обсягів електроенергії, згідно із Додатковою угодою, та відновити їх продаж після усунення обставин, що зумовили таке призупинення", – йдеться у листі трейдера до "Енергоатому".

Під непередбачуваними обставинами компанія вказує обвал оптових цін на електроенергію, які стали наслідком махінацій самих трейдерів.

Також компанія попросила не застосовувати до неї штрафні санкції.

14 червня "Енергоатом" продав липневу електроенергію по 1,18-1,24 грн/кВт·год, зокрема, серед покупців була компанія "ДЕ Трейдинг".

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2-3 липня через махінації наближених до НКРЕКП трейдерів ціни на електроенергію обвалилася до історичного мінімум 37,7 коп./кВт·год.

НКРЕКП відмовилася починати розслідування по факту махінацій трейдерів, які ЗМІ та народні депутати пов’язують із керівництвом комісії.