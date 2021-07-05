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Махінації на енергоринку: перший трейдер відмовився оплачувати електроенергію "Енергоатому"

5 липня 2021 16:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

Компанія послалася на непередбачувані обставини, якими назвала обвал оптових цін на електроенергію

Перший трейдер відмовився оплачувати електроенергію державної компанії "Енергоатом" у рамах раніше підписаних контрактів.

Про це повідомило видання ExPro із посиланням на копію листа компанії "ДЕ Трейдинг" (ПАТ "Донбасенерго"), пише "Znaj.ua".

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"У зв’язку з непередбачуваними обставинами, що виникли у ТОВ "ДЕ Трейдинг", просимо тимчасово призупинити продаж (відпуск) обсягів електроенергії, згідно із Додатковою угодою, та відновити їх продаж після усунення обставин, що зумовили таке призупинення", – йдеться у листі трейдера до "Енергоатому".

Під непередбачуваними обставинами компанія вказує обвал оптових цін на електроенергію, які стали наслідком махінацій самих трейдерів.

Також компанія попросила не застосовувати до неї штрафні санкції.

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14 червня "Енергоатом" продав липневу електроенергію по 1,18-1,24 грн/кВт·год, зокрема, серед покупців була компанія "ДЕ Трейдинг".

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2-3 липня через махінації наближених до НКРЕКП трейдерів ціни на електроенергію обвалилася до історичного мінімум 37,7 коп./кВт·год.

НКРЕКП відмовилася починати розслідування по факту махінацій трейдерів, які ЗМІ та народні депутати пов’язують із керівництвом комісії.

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