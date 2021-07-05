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Махинации на энергорынке: первый трейдер отказался оплачивать электроэнергию "Энергоатома"

5 июля 2021 16:00

Ирина Ненько Ирина Ненько

Компания сослалась на непредсказуемые обстоятельства, которыми назвала обвал оптовых цен на электроэнергию

Первый трейдер отказался оплачивать электроэнергию государственной компании "Энергоатом" в рамках ранее подписанных контрактов.

Об этом сообщило издание ExPro со ссылкой на копию письма компании "ДЕ Трейдинг" (ПАО "Донбассэнерго"), пишет "Znaj.ua".

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"В связи с непредвиденными обстоятельствами, которые возникли у ООО "ДЕ Трейдинг", просим временно приостановить продажу (отпуск) объемов электроэнергии, согласно Дополнительному соглашению, и восстановить их продажу после устранения обстоятельств, вызвавших такое приостановление", – говорится в письме трейдера к "Энергоатому".

Под непредсказуемыми обстоятельствами компания указывает обвал оптовых цен на электроэнергию, которые стали следствием махинаций самих трейдеров.

Также компания попросила не применять к ней штрафные санкции.

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14 июня "Энергоатом" продал июльскую электроэнергию по 1,18-1,24 грн/кВт·ч, в частности, среди покупателей была компания "ДЕ Трейдинг".

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2-3 июля из-за махинаций приближенных к НКРЭКУ трейдеров цены на электроэнергию обвалились до исторического минимум 37,7 коп./ кВт·ч.

НКРЭКУ отказалась начинать расследование по факту махинаций трейдеров, которые СМИ и народные депутаты связывают с руководством комиссии.

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