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Негайно відмовитись від її електроенергії: Ляшко вимагає покарати Білорусь не тільки закриттям авіасполучення

24 травня, 20:19

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Київ має не просто ввести санкції, а й відмовитися від електроенергії з Білорусі, каже політик

Олег Ляшко

Олег Ляшко / Фото: Facebook

Після інциденту з примусовою посадкою в Мінську авіалайнера Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримання білоруськими силовиками Романа Протасевича, головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA, стосовно Білорусі потрібно вжити максимально жорсткі санкції за повітряний тероризм і політичні репресії.

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Про це лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив у відео на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Україна теж повинна долучитися до санкцій. І не просто заборонити авіасполучення з Білоруссю, а й негайно відмовитися від білоруської/російської електроенергії, виробленої на БілАЕС, побудованій на гроші росіян.

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Відео: Facebook

Нагадаємо, Ляшко неодноразово виступав за припинення імпорту білоруської електроенергії, заявляючи, що вітчизняні електростанції здатні повністю забезпечити потреби українців і бізнесу.

Також повідомлялося, що Ляшко заявив: імпорт електроенергії штовхає Україну в політичну залежність від Кремля, адже для Росії енергетика – це політичне питання.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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