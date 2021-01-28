Хто повинен вносити зміни в е-декларацію після великих покупок? Відповіді на 3 питання

Повідомляти про великі доходи та покупки зобов'язані не всі чиновники

В кінці грудня 2020 року разом з відкриттям реєстру декларацій чиновників і депутатів повернули обов'язок подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Такими змінами вважається отримання майна або доходу більш ніж на 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня. Для 2021 року це 113,5 тис. гривень.

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З цього моменту в Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало багато звернень, повідомляє пресслужба НАЗК. Відомство підготувало відповіді на ТОП-3 запитань.

1. Кому потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані?

За бажанням це може зробити будь-який е-декларант. А обов'язковим повідомлення є для тих, хто займає посаду "з високим рівні корупційних ризиків". Це, наприклад, президент, прем'єр-міністр і члени Кабміну, нардепи, судді і прокурори тощо. Повний список посад є на сайті НАЗК.

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2. Якщо майно дорожче 113,5 тис. гривень придбав член сім'ї, чи потрібно подавати повідомлення?

Ні, інформація про отримання доходу, придбання майна або великі витрати членом сім'ї суб'єкта декларування не повідомляється.

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3. Якщо зміни відбулися в період, коли була скасована норма закону про подання повідомлень, чи потрібно подавати повідомлення тепер?

Ні, потрібно подавати повідомлення тільки про ті зміни, які відбулися з 30 грудня 2020 року. Про зміни в майновому стані до цієї дати повідомляти не потрібно.

Нагадаємо, в грудні Верховна Рада відновила повноцінну роботу НАЗК. Відомству повернули контролюючі функції, був визначений порядок реагування на ознаки корупції, а також відкривається цілодобовий доступ до Єдиного реєстру декларацій чиновників і депутатів.

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А щорічна кампанія декларування майна та доходів стартувала 1 січня і триватиме до 31 березня.

При цьому в Україні хочуть посилити покарання за брехню в деклараціях. Детальніше дізнавайтеся з сюжету новин "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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