Зеленський задекларував ще майже 5 млн грн роялті: звідки прийшли гроші

Глава держави вирішив не зволікати з внесенням змін до декларації

Президент Володимир Зеленський задекларував 4 589 832 грн роялті від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця".

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Запис про суттєву зміну в майновому стані глави держави було викладено в Єдиному державному реєстрі декларацій у понеділок, 4 січня.

У ньому зазначено, що Зеленський 30 грудня 2020 року одержав дві виплати роялті від ТОВ "Квартал 95" на 1 048 000 грн і 3 306 832 грн. Ще в одному повідомленні зазначено, що президент отримав 235 тис. грн роялті від ТОВ "Кіностолиця".

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У липні-2020 Зеленський вказав у декларації продаж земельної ділянки та нерухомого майна, на якому він заробив 13,5 млн грн.

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Нагадаємо, на початку 2020 року Зеленський також повідомив про отримання майже 4,88 млн гривень роялті від студії "Квартал 95". Цікаво, що в попередні роки Зеленський отримував куди менше: 5 тис. грн 2017-го і 4 тис. – 2018-го.

Ще однією зі статей багатотисячних доходів президента є здача майна в оренду.

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