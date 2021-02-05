Криклій: "Ми маємо рухатися в напрямку розділення "Укрзалізниці" та переходу до державно-приватного партнерства"

Це в тому числі є однією з вимог по євроінтеграційному процесу

"Укрзалізниця" рухається шляхом поділу на окремі компанії та переходу до державно-приватного партнерства, заявив під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030 міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Гордон". Трансляцію вів у своєму YouTube Кабінет міністрів.

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"Ми маємо провести анбандлінг, розділення компанії на окремі підрозділи. І власне це в тому числі є однією з вимог по нашому євроінтеграційному процесу. Інфраструктура – це одна з перших сфер, де ми впевнено крокуємо в частині передачі повноважень від держави приватному капіталу, який може мобільніше, креативніше, раціональніше використовувати ресурси. І країна, і індустрія від цього виграють. Ми вже досягли певного прогресу в демонополізації вантажних перевезень. Приватний бізнес зможе зайняти своє місце в залізничних перевезеннях і покращувати тут ситуацію", – сказав міністр.

Він нагадав, що 2021 року на оновлення залізничної інфраструктури з бюджету буде виділено рекордну суму, яка дасть змогу закупити нові вагони та привести в належний стан вокзали.

"Це майже 100 нових пасажирських вагонів. А це приблизно на 5% оновлення наявного рухомого складу, так би мовити, ще живого рухомого складу в пасажирських перевезеннях. Хочемо також у цю програму включити і залізничні вокзали, оновлення та інфраструктурну складову, у першу чергу те, що стосується електрифікації окремих ділянок", – повідомив Криклій.

Міністр зазначив, що вже є профільний законопроєкт, який необхідно ухвалити для реформування компанії, і без співпраці виконавчої та законодавчої влади, "на одному бажанні" реформи робити не можна. Він додав, що в Україні готуються до передачі в концесію шість залізничних вокзалів.

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"Це перші шість залізничних вокзалів. Із Всесвітнім банком розроблені відповідні документи, і вже в цьому році будемо починати ці концесійні проєкти. І наша мета – щоб із традиційних залізничних вокзалів, які просто використовувалися для транзиту, це були вже мультифункціональні місця, де пасажир може отримати і послугу, і сервіс, і щось придбати", – сказав глава Міністерства інфраструктури.

Американський транспортний експерт Джефферсон Сінклер заявляв, що "Укрзалізницю" потрібно реформувати за європейською моделлю, що сприятиме подальшій інтеграції України з ЄС.

Економіст Борис Кушнірук зауважував, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи "Укрзалізниці" буде сприяти підвищенню ефективності залізничних перевезень.

Голова компанії Володимир Жмак говорив у інтерв'ю "Мінтрансу", що підприємство планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії та залізничної інфраструктури 25 млрд грн.

Жмак cможет реформувати підприємство, якщо він буде мати підтримку на рівнях міністерства й уряду, заявила позафракційний народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

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