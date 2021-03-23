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Майже 700 тисяч зарплати і нове авто: Мендель показала декларацію

23 березня, 16:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

У власності прес-секретаря президента є квартира в Києві

Прессекретар президента України Юлія Мендель в 2020 році заробила майже 700 тисяч гривень і купила в кредит нове авто.

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Про це свідчать дані щорічної декларації.

Згідно з декларацією, зарплата Мендель в 2020 році, отримана за основним місцем роботи в Державному управлінні справами, склала 684 тис. грн.

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Інші доходи в декларації не вказані.

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Мендель також задекларувала новий автомобіль Suzuki Vitara, який був придбаний в грудні 2020. Його вартість становить 605,9 тис. грн.

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При цьому в декларації прессекретар президента вказала отримання 388,9 тис. грн кредиту на авто.

У власності Юлії Мендель вказана квартира в Києві (48,5 метрів квадратних метрів) вартістю 1,21 млн грн, придбана ще в 2018 році. На цю покупку, згідно з декларацією, Мендель також взяла кредит – 681 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мендель отримує зарплату більше, ніж президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні посилять покарання за брехню в деклараціях.

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зарплата держслужбовця декларация о доходах Юлия Мендель
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