Почти 700 тысяч зарплаты и новое авто: Мендель показала декларацию

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в 2020 году заработала почти 700 тысяч гривен и купила в кредит новое авто.
Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации.
Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составила 684 тыс. грн.
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Другие доходы в декларации не указаны.
Мендель также задекларировала новый автомобиль Suzuki Vitara, который был приобретен в декабре 2020. Его стоимость составляет 605,9 тыс. грн.
При этом в декларации пресс-секретарь президента указала получение 388,9 тыс. грн кредита на авто.
В собственности Юлии Мендель указана квартира в Киеве (48,5 метров квадратных метров) стоимостью 1,21 млн грн, приобретенная еще в 2018 году. На эту покупку, согласно декларации, Мендель также взяла кредит – 681 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что Юлия Мендель получает зарплату больше, чем президент Владимир Зеленский.
Напомним, в Украине ужесточат наказание за ложь в декларациях.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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