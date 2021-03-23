Почти 700 тысяч зарплаты и новое авто: Мендель показала декларацию

В собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в 2020 году заработала почти 700 тысяч гривен и купила в кредит новое авто.

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Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации.

Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составила 684 тыс. грн.

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Другие доходы в декларации не указаны.

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Мендель также задекларировала новый автомобиль Suzuki Vitara, который был приобретен в декабре 2020. Его стоимость составляет 605,9 тыс. грн.

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При этом в декларации пресс-секретарь президента указала получение 388,9 тыс. грн кредита на авто.

В собственности Юлии Мендель указана квартира в Киеве (48,5 метров квадратных метров) стоимостью 1,21 млн грн, приобретенная еще в 2018 году. На эту покупку, согласно декларации, Мендель также взяла кредит – 681 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Юлия Мендель получает зарплату больше, чем президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине ужесточат наказание за ложь в декларациях.

Видео: Сегодня

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