Конкурс грантів "Громада своїми руками" стартує з акцентом на безбар'єрність

"Громада своїми руками" – це конкурс грантів від компанії ДТЕК для благоустрою населених пунктів та розвитку співпраці між жителями, бізнесом і адміністраціями на місцях. Проєкт базується на принципах ESG і відповідає цілям сталого розвитку ООН.

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Метою конкурсу є активізація місцевих жителів для поліпшення соціальної інфраструктури. У кожного є можливість подати заявку на реалізацію проєкту для благоустрою громади, після чого конкурсна комісія визначить проєкти-переможці, яким буде надано фінансування. Сума одного гранту може досягати 80 тис. грн.

Проєкт "Громада своїми руками" існує із 2013 року на територіях, де представлений бізнес ДТЕК Енерго. Цього року ініціативу підтримали також бізнеси ДТЕК Нафтогаз і ДТЕК ВДЕ. Всього участь в конкурсі можуть взяти 32 громади 11 областей України.

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Вперше особливий акцент у проєкті приділено аспекту створення безбар'єрного середовища, інклюзивності у широкому сенсі. Це передбачає розвиток доступної соціально-орієнтованої інфраструктури для людей з інвалідністю та соціально-незахищених верств населення.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук

"Громада своїми руками" дає стимул до розвитку міст і регіонів, де працюють підприємства групи ДТЕК. Компанія є надійним партнером місцевих громад із 2013 року. За цей час в рамках конкурсу було реалізовано близько 1500 проєктів. Цього року географія проєкту розширилася на території присутності бізнесів ДТЕК Нафтогаз і ДТЕК ВДЕ, а значить більше проєктів ми зможемо підтримати і реалізувати разом із громадами. Особливий фокус проєктів цього року – безбар'єрність. ДТЕК приєднався до ініціативи першої леді "Бізнес без бар'єрів", і ми пропонуємо конкурсантам звернути увагу на створення безбар'єрного середовища, доступності і комфорту з урахуванням європейських стандартів. Наша місія – працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства. І такі ініціативи – наш внесок у розвиток України", – прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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З 2013 року ДТЕК інвестував у сталий розвиток 19,5 млрд гривень.

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