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Конкурс грантов "Громада своими руками" стартует с акцентом на безбарьерность

20 апреля, 16:18

Ирина Ненько Ирина Ненько

В 2021 году расширилась география конкурса, появилась возможность подавать проекты с инклюзивной составляющей

"Громада своими руками" – это конкурс грантов от компании ДТЭК для благоустройства населенных пунктов и развития сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями на местах. Проект базируется на принципах ESG и соответствует целям устойчивого развития ООН.

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Целью конкурса является активизация местных жителей для улучшения социальной инфраструктуры. У каждого есть возможность подать заявку на реализацию проекта для благоустройства громады, после чего конкурсная комиссия определит проекты-победители, которым будет предоставлено финансирование. Сумма одного гранта может достигать 80 тыс. грн.

Проект "Громада своими руками" существует с 2013 года на территориях, где представлен бизнес ДТЭК Энерго. В этом году инициативу поддержали также бизнесы ДТЭК Нефтегаз и ДТЭК ВИЭ. Всего участие в конкурсе могут принять 32 громады 11 областей Украины.

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Впервые особый акцент в проекте уделен аспекту создания безбарьерной среды, инклюзивности в широком смысле. Это предусматривает развитие доступной социально-ориентированной инфраструктуры для людей с инвалидностью и социально незащищенных слоев населения.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

"Громада своими руками" дает стимул к развитию городов и регионов, где работают предприятия группы ДТЭК. Компания является надежным партнером местных громад с 2013 года. За это время в рамках конкурса было реализовано около 1500 проектов. В этом году география проекта расширилась на территории присутствия бизнесов ДТЭК Нефтегаз и ДТЭК ВИЭ, а значит больше проектов мы сможем поддержать и реализовать вместе с громадами. Особый фокус проектов этого года – безбарьерность. ДТЭК присоединился к инициативе первой леди "Бизнес без барьеров", и мы предлагаем конкурсантам обратить внимание на создание безбарьерной среды, доступности и комфорта с учетом европейских стандартов. Наша миссия – работать во имя прогресса и процветания общества. И такие инициативы – наш вклад в развитие Украины", – прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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С 2013 года ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие 19,5 млрд гривен.

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гранты ДТЭК инклюзивность безбарьерное пространство
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