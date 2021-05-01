Концентрація активів обленерго в одному холдингу не монополізація, а світова практика, – голова ГС "Розумні електромережі України"

Обленерго вже є природними монополіями на території ліцензійної діяльності, вважає експерт

Концентрація операторів систем розподілу енергохолдингами – це звичайна світова практика та не може вважатися монополізацією ринку, оскільки обленерго вже є природними монополіями на території ліцензійної діяльності

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Про це повідомив енергетичний експерт Олександр Візір, голова ГС "Розумні електромережі України.

Експерт заявив, що 30 квітня із ЗМІ стало відомо про угоду купівлі 24% акцій "Кіровоградобленерго" компанією ДТЕК Мережі. Олександр Візір вважає, що угода відповідає законодавству та не може розцінюватися як монополізація ринку, оскільки оператори системи розподілу – це природні монополії на території своєї ліцензійної діяльності, що опікуються електромережами.

"В певній області чи місті вони не можуть мати конкурентів просто тому, що прокладати альтернативні мережі для передачі струму не вигідно і не має резонів", – підкреслив експерт.

Візір повідомив, що відповідно до Закону України "Про природні монополії" некорректно додавати один до одного об’єми розподілу чи прибутки природних монополій.

"Операційні процеси кожного ОСР залежать виключно від території, де вони знаходяться і на яку поширюється територія дії їх ліцензії. Наприклад, бізнес з розподілу "Запоріжжяобленерго" – є монополією тільки на території Запорізької області, і не має стосунку до інших областей. Те саме стосується і "Кіровоградобленерго". Відповідно, природна монополія ОСР на якійсь території не дає повноважень цьому ОСР на іншій".

Регулятор НКРЕКУ контролює роботу ОСР для того, щоб унеможливити зловживання. Якщо існує порушення, за це компанії несуть реальну відповідальність.

"Варто додати, що (НКРЕКП) реально штрафує за порушення. Тільки в квітні значні суми штрафів були нараховані Харківобленерго і ДТЕК Київські електромережі. Різні території ліцензійної діяльності, різні власники, штрафують – всіх", – підкреслив Візір.

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При цьому принцип контролю зберігається, незалежно від форми власності, складу акціонерів, публічності бізнесу. Регулятор однаково контролює всі 32 ОСР в країні.

В Європі, за словами голови Спілки "Розумні електромережі", ситуація, коли один великий енергохолдинг працює в багатьох регіонах країни на ринку розподілу електроенергії – це стандартна практика.

"Для прикладу, і Італії ОСР групи Enel обслуговує всю країну, окрім Риму та Мілану. При цьому їх знову-таки жорстко контролює Регулятор. Як результат – якість зразкова: показник відключень електроенергії SAIDI в країні складає близько 40 хв. на рік. Тож, панове, концентрація ОСР холдингами – це не "зрада" . Це звичайна світова практика", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, 30 квітня компанія "ДТЕК Мережі" повідомила про купівлю міноритарного пакету акцій "Кіровоградобленерго".