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ДТЕК купує акції "Кіровоградобленерго"

30 квітня, 21:50

Ірина Ненько Ірина Ненько

Бізнес по розподілу електроенергії компанія оцінює як перспективний і важливий для трансформації енергоринку України

Компанія "ДТЕК Мережі" придбала міноритарний пакет акцій ПрАТ "Кіровоградобленерго" в розмірі 24,5% і розглядає можливість купівлі контрольного пакету за погодженням відповідної угоди Антимонопольним комітетом України.

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Про це повідомляє "Politeka" з посиланням на компанію.

"Основна мета компанії – підвищення надійності електропостачання, зниження рівня втрат та підвищення якості обслуговування клієнтів м. Кропивницького та Кіровоградської області. Ми плануємо реалізовувати комплексну програму модернізації існуючих активів, а також проводити системну автоматизацію та цифровізацію управління електромережами в ПрАТ "Кіровоградобленерго", – прокоментував угоду генеральний директор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх.

Купівля акцій компанії обумовлена рішенням розвивати бізнес з розподілу електроенергії, який оцінює як перспективний і важливий для трансформації енергетичного ринку України.

У компанії підкреслили, що оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі", зокрема "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Дніпропетровські електромережі", є одними з найефективніших в країні.

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"За підсумками 2020, у Дніпропетровській області показник SAIDI (час відключень електроенергії у споживачів на рік) становить 441 хв., що на 46% менше, ніж середній показник по Україні – 816 хв./рік або на 39% менше, ніж у ПрАТ "Кіровоградобленерго" – 730 хв./рік", - повідомили в компанії.

Зазначимо, що робота кожного обленерго – природної монополії на конкретній території — регулюється з боку НКРЕКП. Комісія повністю контролює роботу кожного окремого обленерго, накладаючи на нього зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії.

У компанії підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію.

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