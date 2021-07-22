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Компенсація за загрозу безпеці? Глава "Нафтогазу" про угоду щодо "Північного потоку – 2"

22 липня 2021 9:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вітренко заявив, що запуск "Північного потоку – 2" – це питання не компенсацій, а безпеки України та регіону

Вітренко прокоментував запуск "Північного потоку - 2". Колаж "Сьогодні"

Вітренко прокоментував запуск "Північного потоку - 2". Колаж "Сьогодні"

Україна не змінить своє ставлення до "Північного потоку – 2", тому що його запуск ставить під загрозу безпеку країни і регіону. Влада сподівається, що лідери інших країн будуть дотримуватися принципу "жодних домовленостей про Україну без України".

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Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Північний потік – 2" – це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо як інші країни, особливо країни – лідери західного світу можуть домовлятися про проект Кремля", – сказав він.

Вітренко додав, що пропозиція виділити компенсацію Україні за критичну загрозу її безпеці звучить дивно на тлі агресії РФ.

"Росія очікуватиме, що якщо військові дії не зачіпатимуть європейських споживачів, Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні", – зазначив він.

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Також глава "Нафтогазу" закликав західні країни бути реалістами і розуміти ризики загрози з боку Москви.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

У свою чергу в Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки цей питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського у США.

Про що ще говорять в Україні та світі, дізнайтеся з випуску "Сьогодні":

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