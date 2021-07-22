Компенсация за угрозу безопасности? Глава "Нафтогаза" о соглашении по "Северному потоку – 2"

Витренко заявил, что запуск "Северного потока – 2" – это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

Витренко прокомментировал запуск "Северного потока - 2". Коллаж "Сегодня"

Украина не изменит свое отношение к "Северному потоку – 2", потому что его запуск ставит под угрозу безопасность страны и региона. Власти надеются, что лидеры других стран будут соблюдать принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины".

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Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Голосу Америки".

"Северный поток – 2" – это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны-лидеры западного мира, могут договариваться о проекте Кремля", – сказал он.

Витренко добавил, что предложение выделить компенсацию Украине за критическую угрозу ее безопасности звучит странно на фоне агрессии РФ.

"Россия будет ожидать, что если военные действия не затронут европейских потребителей, то Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", – отметил он.

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Также глава "Нафтогаза" призвал западные страны быть реалистами и понимать риски угрозы со стороны Москвы.

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Напомним, ранее СМИ писали, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

В свою очередь в Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.

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