Комітет Ради з євроінтеграції підтримав продовження мита на експорт брухту

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу схвалив законопроєкт №5175, яким пропонується продовжити дію мита на експорт лому чорних металів у розмірі 58 євро/тонна ще на 5 років. Це рішення було прийнято під час засідання комітету 31 березня, повідомляє "Obozrevatel".

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При цьому члени євроінтеграційного комітету дали рекомендацію Комітету з економічного розвитку спільно з Міністерством економіки, торгівлі і сільського господарства України провести відповідні консультації з основними країнами – торговельними партнерами.

Під час виступу заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка зазначив, що металолом є стратегічною сировиною в контексті майбутнього "озеленення" вітчизняної металургії. "Баланс національних інтересів полягає в тому, щоб надати можливість нашим металургам проводити нормальну екомодернізацію. Україна дуже важливі кліматичні цілі, тому доцільно продовжити дію мита на експорт брухту з поточною ставкою", – повідомив він.

Водночас заступник міністра визнав, що існують юридичні нюанси, пов'язані з міжнародними зобов'язаннями України. "Однак ризики виникнення юридичних суперечок мінімальні", - підкреслив Качка.

Своєю чергою співавтор законопроєкту, заступник голови комітету з економрозвитку Дмитро Кисилевський (фракція "Слуга народу") зазначив, що завдяки дії мита вдалося подолати катастрофічний дефіцит металолому, а у 2020 році він зменшився практично до нуля.

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Він додав, що до введення мита брухт з України експортувався до Туреччини й Придністров'я, які проводять економічно не дружню політику до української металургії, при цьому стимулювати експорт сировини туди недоречно і суперечить національним інтересам.

"Законопроєкт має критичне значення для української металургії, особливо з огляду на Європейський зелений курс. Україна має впевнену переговорну позицію по лінії СОТ. ЄС не має економічного інтересу до металолому з України. І на поставку в ЄС мито не застосовується. Тому це питання не створює перешкод для подальшої інтеграції України з Європейським співтовариством", - резюмував депутат.

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Проте, глава Комітету з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила застереження про можливі зауваження до цього законопроєкту з боку представників Євросоюзу. "Щоб убезпечити себе від потенційних претензій, Кабмін повинен сформувати чітку позицію з аргументами. Її необхідно буде донести до наших торгових партнерів", - констатувала вона.

Як повідомлялося, 17 депутатів пропонують Раді продовжити дію мита на експорт брухту 58 євро/тонна ще на 5 років.

У вересні 2016 року, на тлі гострого дефіциту металолому на внутрішньому ринку, на той час президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає збільшення терміном на 1 календарний рік мита на експорт брухту з 10 євро до 30 євро за тонну, при цьому у 2017 році дію мита було продовжено ще на рік – до 15 вересня 2018 року.

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Влітку 2018 року Порошенко схвалив продовження мита на експорт брухту на 1 рік, до 15 вересня 2019 року та збільшення розміру мита з 30 євро до 42 євро за тонну.

У квітні 2019 року Порошенко схвалив підвищення мита на експорт брухту з 42 євро до 58 євро за тонну і продовження дії мита до 15 вересня 2021 року.

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