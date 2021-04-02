Комитет Рады по евроинтеграции поддержал продление пошлины на экспорт лома

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз одобрил законопроект №5175, которым предлагается продлить действие пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на 5 лет. Данное решение было принято в ходе заседания комитета 31 марта, сообщает "Obozrevatel".

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При этом члены евроинтеграционного Комитета дали рекомендацию Комитету по экономическому развитию совместно с Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины провести соответствующие консультации с основными странами – торговыми партнерами.

В ходе выступления заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что металлолом является стратегическим сырьем в контексте грядущего "озеленения" отечественной металлургии. "Баланс национальных интересов состоит в том, чтобы предоставить возможность нашим металлургам проводить нормальную экомодернизацию. Украине очень важны климатические цели, поэтому целесообразно продлить действие пошлины на экспорт лома с текущей ставкой", - сообщил он.

В то же время замминистра признал, что существуют юридические нюансы, связанные с международными обязательствами Украины. "Однако риски возникновения юридических споров минимальны", – подчеркнул Качка.

В свою очередь соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета по экономразвитию Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа") отметил, что благодаря действию пошлины удалось преодолеть катастрофический дефицит металлолома, а в 2020 году он уменьшился практически до нуля.

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Он добавил, что до введения пошлины лом из Украины экспортировался в Турцию и Приднестровье, которые проводят экономически не дружественную политику к украинской металлургии, при этом стимулировать экспорт сырья туда неуместно и противоречит национальным интересам.

"Законопроект имеет критическое значение для украинской металлургии, особенно учитывая Европейский зеленый курс. Украина имеет уверенную переговорную позицию по линии ВТО. ЕС не имеет экономического интереса к металлолому из Украины. И на поставку в ЕС пошлина не применяется. Поэтому этот вопрос не создает препятствий для дальнейшей интеграции Украины с Европейским сообществом", - резюмировал депутат.

Тем не менее, глава Комитета по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала предостережение о возможных замечаниях к данному законопроекту со стороны представителей Евросоюза. "Чтобы обезопасить себя от потенциальных претензий, Кабмин должен сформировать четкую позицию с аргументами. Ее необходимо будет донести до наших торговых партнеров", – констатировала она.

Как сообщалось, 17 депутатов предлагают Раде продлить действие пошлины на экспорт лома 58 евро/тонна еще на 5 лет.

В сентябре 2016 года, на фоне острого дефицита металлолома на внутреннем рынке, на то время президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение сроком на 1 календарный год пошлины на экспорт лома с 10 евро до 30 евро за тонну, при этом в 2017 году действие пошлины было продлено еще на год – до 15 сентября 2018 года.

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Летом 2018 года Порошенко одобрил продление пошлины на экспорт лома на 1 год, до 15 сентября 2019 года, и увеличение размера пошлины с 30 евро до 42 евро за тонну.

При этом в апреле 2019 года Порошенко одобрил повышение пошлины на экспорт лома с 42 евро до 58 евро за тонну и продление действия пошлины до 15 сентября 2021 года.

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