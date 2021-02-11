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Київ і ЄС розширили угоду Interbus: українці отримають європослуги в автобусах

11 лютого, 17:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Розширення угоди позитивно вплине на розвиток туризму, каже Шмыгаль

Уряд України підписав новий протокол до європейської угоди Interbus, який розширює її дію на регулярні пасажирські автобусні перевезенння.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, розширення угоди сприятиме розвитку міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів з ЄС та з країнами-членами угоди Interbus, що позитивно вплине на розвиток туризму.

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Українці, у свою чергу, отримуватимуть від національних перевізників кращі послуги завдяки впровадженню європейських практик та вимог.

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Довідка: Україна приєдналася до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Interbus) 16 жовтня 2012.

Нагадаємо, прем’єр Шмигаль третій день здійснює робочий візит до Брюсселя, пов’язаний з проведенням засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз. Не обійшлося без курйозів.

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Також нагадаємо, у червні-2019 німецький автобусний лоукостер FlixBus зайшов на ринок України. Спочатку він запустив рейси за кордон, а потім відкрив продаж квитків на автобусні лінії між українськими містами. Пасажири можуть забронювати квитки на сайті перевізника, в мобільному застосунку й офлайн-касах продажу квитків.

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ЄС угода перевезення автобуси Угода про асоціацію з ЄС Денис Шмигаль Interbus

Джерело: Сьогодні

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