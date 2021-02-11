Київ і ЄС розширили угоду Interbus: українці отримають європослуги в автобусах

Уряд України підписав новий протокол до європейської угоди Interbus, який розширює її дію на регулярні пасажирські автобусні перевезенння.
Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.
За його словами, розширення угоди сприятиме розвитку міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів з ЄС та з країнами-членами угоди Interbus, що позитивно вплине на розвиток туризму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як оригінально відсвяткувати День святого Валентина не виходячи з дому і ще кілька ідей
Українці, у свою чергу, отримуватимуть від національних перевізників кращі послуги завдяки впровадженню європейських практик та вимог.
Довідка: Україна приєдналася до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Interbus) 16 жовтня 2012.
Нагадаємо, прем’єр Шмигаль третій день здійснює робочий візит до Брюсселя, пов’язаний з проведенням засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз. Не обійшлося без курйозів.
Також нагадаємо, у червні-2019 німецький автобусний лоукостер FlixBus зайшов на ринок України. Спочатку він запустив рейси за кордон, а потім відкрив продаж квитків на автобусні лінії між українськими містами. Пасажири можуть забронювати квитки на сайті перевізника, в мобільному застосунку й офлайн-касах продажу квитків.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк