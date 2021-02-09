Україна хоче "зшити ринки" і очікує від ЄС часових рамок перегляду Угоди про асоціацію

Перед засіданням Ради Асоціації Україна-ЄС Шмигаль у Брюсселі зустрівся з Мішелем

Україна розраховує на узгодження з Європейським Союзом конкретних часових рамок для запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС.

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Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль на зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем в межах робочого візиту до Брюсселя.

Шмигаль підкреслив: Україна очікує, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України до ЄС: "Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків".

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Прем’єр зауважив, що пріоритетом Києва є початок діалогу з оновлення параметрів Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: "Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди".

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Окрім того, Шмигаль подякував Мішелю та Євросоюзу за підтримку цілей створення "Кримської платформи": "Ми очікуємо, що Євросоюз активно долучиться до установчого саміту платформи, який заплановано на серпень 2021 року в Києві".

На зустрічі прем’єр також висловив вдячність ЄС за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та за послідовну політику санкцій проти Російської Федерації.

На завершення Шмигаль передав Мішелю запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну та зазначив, що це б стало черговим свідченням надійної підтримки нашої країни з боку ЄС. Президент Європейської Ради прийняв пропозицію та пообіцяв відвідати Україну.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в листі президенту Володимиру Зеленському заявили, що 2021 року почнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

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