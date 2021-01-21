Керівництво ЄС заявило про перегляд Угоди про асоціацію з Україною 2021 року

Президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в листі президенту Володимиру Зеленському заявили, що 2021 року почнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У листі главі держави йдеться про кроки, зроблені Європейським Союзом на виконання домовленостей, досягнутих під час саміту, а також намічено план взаємодії на поточний рік. Лідери інститутів ЄС висловили сподівання, що 2021 рік у відносинах України і ЄС буде таким же насиченим, як і попередній.

Керівники інституцій ЄС відзначають, що цього року почнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевого співробітництва, зокрема в цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом Угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС в контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

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Нагадаємо, метою поновлення Угоди про асоціацію є перегляд переліку товарів і послуг, які Україна постачає на ринок ЄС в пільговому режимі. Зокрема, з європейцями обговорять торговельні квоти.

Також повідомлялося, що Євросоюз через пандемію COVID-19 відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС, доки умови не дозволять провести її особисто.

Як відомо, 2014 року Європейський Союз і Україна підписали Угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

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