Украина хочет "сшить рынки" и ожидает от ЕС временных рамок пересмотра Соглашения об ассоциации

Перед заседанием Совета Ассоциации Украина-ЕС Шмыгаль в Брюсселе встретился с Мишелем

Украина рассчитывает на согласование с Европейским Союзом конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в рамках рабочего визита в Брюссель.

Шмыгаль подчеркнул: Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС: "Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по его имплементации – как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков".

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Премьер отметил, что приоритетом Киева является начало диалога по обновлению параметров Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС: "Это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли, а также усилит секторальные положения Соглашения".

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Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Мишеля и Евросоюз за поддержку целей создания "Крымской платформы": "Мы ожидаем, что Евросоюз активно включится в учредительный саммит платформы, который запланирован на август 2021 в Киеве".

На встрече премьер также выразил благодарность ЕС за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за последовательную политику санкций против Российской Федерации.

В завершение Шмыгаль передал Мишелю приглашению президента Владимира Зеленского посетить Украину и отметил, что это стало очередным свидетельством надежной поддержки нашей страны со стороны ЕС. Президент Европейского Совета принял предложение и пообещал посетить Украину.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме президенту Владимиру Зеленскому заявили, что в 2021-м начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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