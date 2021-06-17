Як "Нова пошта" та "Укрпошта" працюватимуть на Трійцю і День Конституції (графік)

Головні поштові служби України визначили графіки роботи під час довгих вихідних на Трійцю і День Конституції. Приватна "Нова пошта", по суті, змістила робочий графік на один день, а державна "Укрпошта" знову йде в черговий режим.

Як працює "Укрпошта"

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20, 21 і 28 червня надавати послуги будуть тільки чергові відділення:

20 червня надавати послуги готове 58 відділень "Укрпошти" – багато хто з них за скороченим графіком роботи, до обіду;

21 червня в роботу включиться 222 відділення – в основному вони будуть працювати з ранку до вечора;

28 червня працюватимуть 72 відділення – більшість за скороченим графіком.

Дізнатися точний час роботи найближчого відділення можна на сайті національного поштового оператора.

Як працює "Нова пошта"

20 червня відділення і адресна доставка працюватимуть в звичайному режимі.

21 червня та 28 червня відділення і доставка "Нової пошти" працюватимуть за графіком, за яким працюють в неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).

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Індивідуальні графіки відділень також розміщені на сайті компанії.

Нагадаємо, під час вихідних українців порадує по-справжньому літня погода – на Трійцю на нас чекає спека до +30 і майже без дощів.

А тим, хто збирався вакцинуватися на свята, доведеться почекати. Центри масової вакцинації замість вихідних працюють сьогодні, 17 червня: