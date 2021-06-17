Як "Нова пошта" та "Укрпошта" працюватимуть на Трійцю і День Конституції (графік)

Головні поштові служби України визначили графіки роботи під час довгих вихідних на Трійцю і День Конституції. Приватна "Нова пошта", по суті, змістила робочий графік на один день, а державна "Укрпошта" знову йде в черговий режим.
Як працює "Укрпошта"
20, 21 і 28 червня надавати послуги будуть тільки чергові відділення:
- 20 червня надавати послуги готове 58 відділень "Укрпошти" – багато хто з них за скороченим графіком роботи, до обіду;
- 21 червня в роботу включиться 222 відділення – в основному вони будуть працювати з ранку до вечора;
- 28 червня працюватимуть 72 відділення – більшість за скороченим графіком.
Дізнатися точний час роботи найближчого відділення можна на сайті національного поштового оператора.
Як працює "Нова пошта"
20 червня відділення і адресна доставка працюватимуть в звичайному режимі.
21 червня та 28 червня відділення і доставка "Нової пошти" працюватимуть за графіком, за яким працюють в неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).
Індивідуальні графіки відділень також розміщені на сайті компанії.
Нагадаємо, під час вихідних українців порадує по-справжньому літня погода – на Трійцю на нас чекає спека до +30 і майже без дощів.
А тим, хто збирався вакцинуватися на свята, доведеться почекати. Центри масової вакцинації замість вихідних працюють сьогодні, 17 червня: