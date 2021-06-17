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Как "Новая почта" и "Укрпочта" будут работать на Троицу и День Конституции (график)

17 июня 2021 15:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Государственный почтовый оператор сформировал списки дежурных отделений. Частники сместили рабочую неделю

Главные почтовые службы Украины определили графики работы во время длинных выходных на Троицу и День Конституции. Частная "Новая почта", по сути, сместила рабочий график на один день, а государственная "Укрпочта" снова уходит в дежурный режим.

Как работает "Укрпочта"

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20, 21 и 28 июня предоставлять услуги будут только дежурные отделения:

  • 20 июня предоставлять услуги готово 58 отделений "Укрпочты" – многие из них по сокращенному графику работы, до обеда;
  • 21 июня в работу включится 222 отделения – в основном они будут работать с утра до вечера;
  • 28 июня будут работать 72 отделения – большинство по сокращенному графику.

Узнать точное время работы ближайшего отделения можно на сайте национального почтового оператора.

Как работает "Новая почта"

20 июня отделения и адресная доставка будут работать в обычном режиме.

21 июня и 28 июня отделения и доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

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Индивидуальные графики отделений также размещены на сайте компании.

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Напомним, на выходных украинцев порадует по-настоящему летняя погода – на Троицу нас ждет жара до +30 и почти без дождей.

А вот тем, кто собирался вакцинироваться на праздники, придется подождать. Центры массовой вакцинации вместо выходных работают сегодня, 17 июня:

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