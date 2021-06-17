Кабміну заборонено підвищувати податки для зеленої енергетики, – Тинний

Норма про акцизний податок має бути виключена із законопроєкту №5600 як така, що суперечить законодавству, заявив співзасновник УАВЕ

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Кабінет міністрів України, згідно із законодавством, не може підвищувати податки для підприємств відновлюваної енергетики, зокрема вводити акциз на зелену електроенергію, тому таку норму мають видалити із зареєстрованого в парламенті законопроєкту №5600 як таку, що суперечить уже ухваленій законодавчій базі, заявив у коментарі виданню Politeka співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, інформує "Гордон".

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"Лишилася норма пряма діючого закону, яка каже, що будь-які зміни в подальшому можливі тільки на зменшення податків для "зеленої" енергетики", – пояснив експерт.

За його словами, для інвесторів прагнення влади підвищити податки стає поганим сигналом, вони подаватимуть у суди і вже покидають проєкти в Україні через те, що законодавство у країні часто змінюється.

"Акциз у 3,2%. Напевно, хлопці будуть думати: може, це в останній раз? Одразу суди, мільярди... Для тих, хто не в курсі – у нас прямі іноземні інвестиції вперше за всі роки від'ємні. Вони впали і є від'ємними. Це дурість – вважати, що, якщо кидають інвесторів, які вклали за всі роки незалежності 27–28% усіх грошей, які коли-небудь прийшли в цю країну, саме в галузь ВДЕ, не підуть із країни", – сказав Тинний у коментарі порталу.

Нагадаємо, уряд хоче ввести акцизний податок на продаж зеленої електроенергії, зараз пропонують широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%, точні цифри ще обговорюють, писала 22 березня "Економічна правда".

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2 червня Кабінет міністрів подав проєкт закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії. У пояснювальній записці ідеться про те, що його мета – забезпечення збалансованості бюджетних надходжень "шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни", а також усунення прогалин чинного законодавства. Наразі він на опрацюванні в комітеті Ради.

Затримки з виплатами виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії вже загрожують подальшому розвитку цієї галузі в Україні, зазначають в ухваленій у середині лютого резолюції Європейського парламенту.

Міжнародна торгова палата звернулася до влади України з вимогою виплатити борги за зелену енергію.

У Європейському банку реконструкції і розвитку вважають, що плани Кабінету міністрів України ввести акцизний податок на зелену електроенергію несприятливо позначаться на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

"Укррудпром" проаналізував судовий реєстр і з'ясував, що станом на 7 жовтня минулого року компаній, які подали позови до ДП "Гарантований покупець", було вже понад 50, загальна сума збитку за позовними заявами на той момент перевищила 630 млн грн.

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За інформацією "Главкому", позов проти України подала компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, про цей позов стало відомо 28 квітня 2021 року. Компанія заявила, що ДП "Гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати додаткову угоду, яка передбачає скорочення доходів.

Modus Energy розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу зеленої енергії, який укладено до 2030 року. Позивач просить арбітражний суд визнати, що Україна порушила вимоги статей договору до Енергетичної хартії, зобов'язати країну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, і зобов'язати сплатити всі судові витрати.