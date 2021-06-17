Кабмину запрещено повышать налоги для зеленой энергетики, – Тынный

Норма об акцизном налоге должна быть исключена из законопроекта №5600 как противоречащая законодательству, заявил соучредитель УАВЭ

/ Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины, согласно законодательству, не может повышать налоги для предприятий возобновляемой энергетики, в том числе и вводить акциз на зеленую электроэнергию, поэтому такая норма должна быть исключена из зарегистрированного в парламенте законопроекта №5600 как противоречащая уже принятой законодательной базе, заявил в комментарии изданию Politeka соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, информирует "Гордон".

Реклама

"Осталась норма прямая действующего закона, которая говорит, что любые изменения в дальнейшем возможны только на уменьшение налогов для "зеленой" энергетики", – объяснил эксперт.

По его словам, для инвесторов стремление власти повысить налоги становится плохим сигналом, они будут подавать в суды и уже покидают проекты в Украине из-за того, что законодательство в стране часто меняется.

"Акциз в 3,2%. Наверное, ребята будут думать: может, это в последний раз? Сразу суды, миллиарды... Для тех, кто не в курсе – у нас прямые иностранные инвестиции впервые за все годы отрицательные. Они упали и являются отрицательными. Это странно – считать, что, если кидают инвесторов, которые вложили за все годы независимости 27–28% всех денег, которые когда-либо пришли в эту страну, именно в отрасль ВИЭ, не уйдут из страны", – сказал Тынный в комментарии порталу.

Напомним, правительство планирует ввести акцизный налог на продажу зеленой электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются, писала 22 марта "Экономическая правда".

Реклама

2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. В пояснительной записке сказано, что его цель – обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений "путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны", а также устранение пробелов действующего законодательства. Он сейчас находится на обработке в комитете Рады.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за зеленую энергию.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета министров Украины ввести акцизный налог на зеленую электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

Реклама

По информации "Главкома", иск против Украины подала компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи зеленой энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.