Кабмін запропонував монетизувати пільги для будинків з електроопаленням

За словами прем'єр-міністра, уряд також спростив порядок доступу до отримання субсидій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у середу доручив впровадити механізм субсидування побутових споживачів, які використовують електричне опалення для обігріву житла, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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"З урахуванням того, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 січня, доручаю міністерствам соціальної політики і фінансів переорієнтувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для електрообігріву своїх будинків. Ми не залишаємо своїх громадян наодинці з цією проблемою", – повідомив прем'єр.

Як зазначив Шмигаль, у зв'язку зі скасуванням додаткових пільг на перші 100 і 3000 кВт·год і введення єдиної для всіх пільгової ціни 1,68 грн/кВт·год, збільшаться виплати по субсидіях, які отримують 3,1 млн домогосподарств у середньому розмірі від 1 600 грн на місяць.

За його словами, уряд також спростив порядок доступу до отримання субсидій.

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Нагадаємо, в грудні 2020 року Кабінет міністрів скасував додатковий пільговий тариф на електроенергію для населення в розмірі 0,9 грн/кВт·годину за перші 100 кВт·годину місячного споживання. Після цього всі побутові споживачі сплачують єдиний пільговий тариф на електроенергію 1,68 грн/кВт·год, що приблизно в 2,5-3 рази нижче ринкових цін на електроенергію.

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Після скасування додаткової пільги платіжки побутових споживачів збільшилися усього на 78 грн.

Також була скасована додаткова пільга для побутових споживачів, які користуються електрообігрівом, на перші 3000 кВт·год в період з 1 жовтня по 31 квітня.

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