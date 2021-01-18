Кабмин предложил монетизировать льготы для домов с электроотоплением

По словам премьер-министра, правительство также упростило порядок доступа к получению субсидий

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду поручил внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электрическое отопление для обогрева жилья, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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"С учетом того, что был установлен единый тариф на электроэнергию для населения с 1 января, поручаю министерствам социальной политики и финансов переориентировать механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для электрообогрева своих домов. Мы не оставляем своих граждан наедине с этой проблемой", – сообщил премьер.

Как отметил Шмыгаль, в связи с отменой дополнительной льготы на первые 100 и 3000 кВт·час и введением единой для всех льготной цены 1,68 грн/кВт·час, увеличатся выплаты по субсидиям, которые получают 3,1 млн домохозяйств в среднем размере от 1 600 грн в месяц.

По его словам, правительство также упростило порядок доступа к получению субсидий.

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Напомним, в декабре 2020 г. Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт·час за первые 100 кВт·час месячного потребления. После этого все бытовые потребители уплачивают единый льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн/кВт·час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

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После отмены дополнительной льготы, платежки бытовых потребителей увеличились всего на 78 грн.

Также была отменена дополнительная льгота для бытовых потребителей, пользующихся электрообогревом, на первые 3000 кВт·час в период с 1 октября по 31 апреля.

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